Niels Bastiaens • maandag 20 november 2023 om 11:12

Lucinda Brand: “Moet vooral nog werken aan techniek en hardheid”

Video Lucinda Brand deed het ook in haar tweede crossweekend van het seizoen niet verkeerd, met podiumplaatsen in zowel Merksplas als Troyes. Anderzijds beseft de kopvrouw van Baloise Trek Lions ook dat er nog werkpunten zijn.

Brand was daar vorige week al stellig in: met een verhuis naar België wil ze de aansluiting maken met het jonge geweld van Ceylin del Carmen Alvarado, Puck Pieterse en natuurlijk wereldkampioene Fem van Empel. “Wat dat betreft, ging het deze week alweer wat beter. In Merksplas probeerde ik iets behoedzamer te rijden dan in Dendermonde, niet gelijk all out”, zegt Brand voor onze camera. “Op de technische passages kan je maar beter voor Ceylin rijden. Maar toen ze aansloot, maakte ik toch weer een paar foutjes.”

Tekort aan techniek

Niet onlogisch, want vanwege een blessure aan de ligamenten rond haar schouder en sleutelbeen kon Brand wekenlang geen specifieke crosstrainingen afwerken. Mist het haar momenteel dan vooral nog aan techniek? “Ik probeerde het juist behoedzaam aan te pakken, maar merk dat ik nog te veel foutjes maak en mezelf nog te vaak vastrijd. Op die techniek moet ik nog wat meer werken.”

Al ziet Brand ook al vooruitgang. “Ik merkte dit weekend dat ik niet gelijk na de start weer inklapte”, zegt Brand. In Dendermonde moest ze namelijk al snel gas terugnemen. “Nu kon ik mijn tempo al wat langer volhouden. Dat zal vanaf nu sowieso week na week wel beter gaan”, vindt de voormalige wereldkampioene.

Trainen op hoger tempo

De nogal modderige parcoursen waren haar bovendien niet erg gunstig gezind. “De trainingen die ik de afgelopen weken in het bos heb gedaan, lagen allemaal op een hoger tempo. Het bos waar ik train ligt er redelijk snel bij, terwijl we juist in deze periode van het jaar veel tragere crossen krijgen”, doelt ze op de modderpartijen van Dendermonde en Merksplas, waar het zwoegen was.

“Een echt trainingsplan heb ik dan ook niet, richting de komende weekends”, aldus Brand. “Op training voel ik me al best weer goed. Je mist alleen duidelijk nog koersritme en hardheid. We zullen zien hoe het nu verloopt. Ik hoop nog wat grotere stappen te zetten, maar ik ben nog maar een week weer in competitie.”