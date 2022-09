Lucinda Brand tweede in Beringen: “Ik mag gewoon tevreden zijn”

Lucinda Brand dook vandaag in Beringen weer het veld in, voor de tweede manche van de Exact Cross. De Europees kampioene kwam weliswaar net te kort voor de zege, maar wist haar terugkeer in het veld wel op te fleuren met een tweede plaats. Dit tot tevredenheid van Brand.

De renster van Baloise Trek Lions kwam niet al te best uit de startblokken. “Ik had echt een gigantisch slechte start, waar ik ook veel krachten mee heb verspeeld. Het gevoel was echter niet slecht voor een eerste keer. Er zijn wel wat puntjes waar ik nog aan moet werken, maar dat is niet erg. Als je er nu al helemaal staat, wordt het een heel lang seizoen. Ik mag gewoon tevreden zijn”, laat ze weten in gesprek met VTM.

In de finale vocht Brand een pittig duel uit met haar jongere landgenote Fem van Empel. “Het was een heel goed gevecht. Ik denk dat het iets voordeliger was geweest als ik op kop aan de laatste afdaling kon beginnen, maar Fem was heel erg sterk. Ze heeft dat heel erg goed gedaan. Ik hoop dat ik er nog een paar procentjes bij kan doen. Ik ga tevreden naar huis.”

Denise Betsema (3e): “Ik hoop in iets betere vorm weer aan te haken”

Na Fem van Empel en Lucinda Brand kwam Denise Betsema als derde over de streep. De Texelse van Pauwels Sauzen-Bingoal was na afloop niet helemaal tevreden. “Ik heb heel erg afgezien en voelde me niet supersterk. Het afdalen ging wel beter dan verwacht, en dat was ook mijn geluk ten opzichte van Yara (Kastelijn, die als vierde eindigde, red.). Ik kon daar telkens seconden pakken, die ik op de klim weer te kort kwam.”

Betsema hoopt zo snel mogelijk weer de aansluiting te vinden met Van Empel en Brand. “Ik hoop dat ik in nog iets betere vorm weer kan aanhaken, en dat het verschil dan weer nihil is.”