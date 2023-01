Lucinda Brand tweede in Baal: “Het was niet slecht, maar ook niet goed”

Lucinda Brand moest in de X2O Trofee Baal maar liefst twee minuten toegeven op winnares Fem van Empel, maar eindigde niettemin als tweede. Dat leverde gemengde gevoelens op bij de renster van Baloise Trek Lions. “Het was niet slecht, maar het was ook niet goed”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Als dit niet goed is, is het natuurlijk al best een aardig niveau. Maar ik had graag nog wat betere benen gehad”, vervolgde Brand, die over een ‘megalastig’ parcours sprak. “Er waren heel veel stukken waar je niet doorheen kwam, met onder het slijk heel veel sporen waar je je ook gemakkelijk in vast kon rijden. Het was heel erg op de macht.”

Brand zal de komende periode veel wedstrijden rijden. “Om de dag heb ik zowat een cross, dus het is de komende tijd crossen of op de bankhangen”, lacht ze.