Lucinda Brand twee jaar langer bij Baloise Trek Lions en Trek-Segafredo

Lucinda Brand zal ook de komende seizoenen uitkomen voor Baloise Trek Lions (in het veld) en Trek-Segafredo (op de weg). De kersverse winnares van de Thüringen Ladies Tour heeft namelijk besloten om haar aflopende contract te verlengen met nog eens twee jaar.

In 2019 besloot de inmiddels 31-jarige Brand Team Sunweb te verlaten voor een nieuw avontuur bij Baloise Trek Lions en Trek-Segafredo. Bij de Amerikaanse ploeg werkt de Nederlandse een wegprogramma af, terwijl Brand haar crossen betwist in een truitje van Baloise Trek Lions.

Brand is de laatste jaren zeer succesvol in beide wielerdisciplines. In het veld is ze de regerend wereldkampioene en winnares van de Wereldbeker, Superprestige en de X2O Badkamers Trofee, de drie belangrijkste regelmatigheidsklassementen. Verder won Brand afgelopen zondag als wegrenster nog de Thüringen Ladies Tour.

Brand richt zich de komende weken en maanden onder meer op de Giro d’Italia Internazionale Femminile en de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen.