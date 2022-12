Video

Lucinda Brand toonde zich een tevreden mens na haar comeback in de cross. De Nederlandse veldrijdster eindigde als tweede achter de ontketende Shirin van Anrooij. “Het geeft een goed gevoel om zo terug te komen.”

“Ik voelde me wel comfortabel vandaag. Zand is niet mijn grootste specialiteit, dus ik ben blij met hoe het ging. Shirin was vandaag sowieso de sterkste. Zonder foutjes had ik misschien nog iets langer bij haar kunnen aanhaken”, aldus Brand.