zaterdag 27 januari 2024 om 15:06

Lucinda Brand tevreden met tweede plaats, derde plek ‘hoogst haalbare’ voor Bakker

De X2O Trofee Hamme bij de vrouwen was – voor de zege – niet heel erg spannend. Er stond zaterdag namelijk geen maat op Fem van Empel. De wereldkampioene soleerde van bij de start naar een nieuwe overwinning. Twee andere Nederlanders, Lucinda Brand en Manon Bakker, moesten duidelijk hun meerdere erkennen.

Lucinda Brand begon met winstambities aan de cross in Hamme, maar na één ronde waren de waardeverhoudingen al duidelijk. “Fem was vandaag zeker te sterk. Ik kan niet zeggen dat de eerste twee rondes heel vloeiend waren, maar dat doet niks af aan het krachtverschil.”

Brand vocht voor de tweede plaats nog wel een duel uit met Manon Bakker. “Manon had duidelijk een heel goede dag. Ze voelde zich duidelijk goed op dit rondje. Ik reed dus niet zomaar even naar de tweede plek. Ik moest goed mijn best doen. Dit is gewoon een mooie tweede plaats. Ik ben tevreden. Fem was duidelijk de sterkste.”

Manon Bakker (3e): “Dit was het hoogst haalbare”

Op het podium stonden drie tevreden vrouwen, want ook Manon Bakker was blij met haar derde plaats. “Dit was het hoogst haalbare. Ik dacht nog even dat ik Lucinda kon pakken. Misschien zat ze wel op haar limiet, was mijn gedachte, maar toen kwam het rechte stuk… Toen bleek ze niet op de limiet te zitten”, antwoordt Bakker met een glimlach.

De renster van Crelan-Corendon moest dus ook haar meerdere erkennen in Brand en voelde op een gegeven moment zelfs nog even de hete adem van Laura Verdonschot in haar nek. “Ik maakte twee foutjes achter elkaar en toen kwam Laura dichter. Het was nog even spannend, maar door te springen over de balken had ik weer een extra gaatje te pakken.”