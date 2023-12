zaterdag 30 december 2023 om 15:07

Lucinda Brand tevreden met prestatie op snelle omloop: “Bewijst dat ik een stap heb gemaakt”

Lucinda Brand is als derde geëindigd in de Wereldbeker Hulst. In de Nederlandse cross hoefde ze enkel winnares Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado voor te laten, maar ze haalde nog wel een podiumplek binnen ten koste van Fem van Empel. “Het was een heel zwaar gevecht”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Ik denk dat Puck een heel goede start had”, aldus Brand. “Ze kon de hele tijd haar eigen lijnen rijden en was heel goed in de modderstroken. Ceylin en ik probeerden elkaar echt te helpen. We hadden beiden onze sterke punten op het parcours. Ze verraste me een beetje in de laatste ronde in de afdaling. Ik panikeerde niet, maar op het moddergedeelte had ik het opnieuw lastig. Dat gaf de doorslag. Puck had het daar ook moeilijk, dus Ceylin gaf alles om te winnen. Toen moest ik voor de derde plek vechten. Want als je echt moe bent, maak je hier domme fouten.”

Op anderhalve ronde van het einde hadden Alvarado en Brand koploopster Pieterse nog in het zicht, maar de renster van Baloise Trek Lions dacht op dat moment niet aan winnen. “Niet aan winnen, want je bent nog met twee heel sterke rensters, die echt goed zijn op een rondje als dit. Ik geloofde wel dat we haar (Pieterse, red.) nog konden terughalen, maar daarmee win je de koers nog niet. Maar je vecht er dan wel voor.”

Een stap gemaakt

Brand moest heel diep gaan, benadrukte ze. “Er was echt geen moment rust. Het is een heel andere vermoeidheid op deze snelheid dan wanneer je stoempt door de modder. Het is steeds weer een nieuw sprintje trekken. Ik sta hier nog steeds te hijgen, terwijl we al zo’n twintig minuten gefinisht zijn.”

“Of ik mezelf verbaas met zo’n goede race op dit parcours? Ik denk zeker wel dat ik tevreden mag zijn over hoe ik rondrijd op deze explosieve ronde. Dat bewijst maar weer dat ik op dit gebied weer een stap heb gemaakt. Het kan altijd nog beter natuurlijk en ik had stiekem wel gehoopt tot op de finish met Ceylin te kunnen strijden.”