zaterdag 18 november 2023 om 14:54

Lucinda Brand ‘op zich’ tevreden met prestatie in Merksplas: “Wel jammer dat ik die foutjes maakte”

Video Opnieuw een tweede plaats voor Lucinda Brand. In haar tweede cross sinds haar rentree kon ze de uiteindelijke winnares Ceylin del Carmen Alvarado lang volgen, maar in het slot moest ze het hoofd toch buigen. “Ik moet op zich wel tevreden zijn denk ik”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Het is wel jammer dat ik die foutjes maakte”, voegde ze daaraan toe. “Toen zij (Alvarado, red.) terug bij me kwam, had ik juist van: niet te snel willen, geen fouten maken. Je ziet dat je dan juist fouten maakt. Daarna kwam ik nog wel wat terug, maar ging het nog een keer fout. Dat hoort ook wel een beetje bij het parcours. Het is jammer, maar ik denk dat ik fysiek naar verwachting reed. Dat is goed.”

Sven Nys, haar ploegleider, riep Brand toe dat de foutjes eruit moesten. De renster zelf kon zich daarin vinden. “Je moet geconcentreerd blijven en er niet in blijven hangen. Dat is lastig, want je baalt er dan van. Ik denk dat het wel redelijk is gelukt om op het einde nog wel gewoon de juiste lijnen te blijven zoeken. Dat moeten we meenemen naar de volgende crossen.”

Foutjes

In de toekomst wil Brand minder van zulke fouten maken, en dus werkt ze daar ook aan. “Je wilt onder druk technisch goed blijven rijden. Het blijft lastig om zulke parcoursen na te bootsen op trainingen. Daarom is het goed om koersen te blijven rijden en ben ik blij dat ik gelijk weer zulke parcoursen voorgeschotelde krijg.”

Over het parcours zei Brand dat vooral de stukken in het bos erg zwaar waren. “Het lastige is ook dat het in het bos heel verraderlijk ligt. Op zich is het wel snel, maar het was ook spekglad. Dat is wel typisch voor hier, maar het is ook heel lastig.”