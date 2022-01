Lucinda Brand roept UCI op tot actie na veldrit in Baal

Lucinda Brand richt zich via social media tot de UCI. De wereldkampioene veldrijden won zaterdag de cross in Baal na een spannende strijd met haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado, maar in de slotronde speelden enkele gedubbelde rensters onbedoeld een bedenkelijke rol. Dit tot ergernis van Brand. “UCI, wanneer gaan jullie dit probleem nu eindelijk eens oplossen?”

In de slotronde van de Grote Prijs Sven Nys in Baal kregen de crossliefhebbers een duel op het scherpst van de snede voorgeschoteld tussen wereldkampioene Brand en Nederlands kampioene Alvarado. Met nog enkele minuten te gaan was het verschil tussen de twee rensters nog speelbaar, maar tijdens een looppassage vertolkten enkele gedubbelde rensters ongewild een hoofdrol.

Alvarado werd namelijk lichtjes opgehouden door een Amerikaanse, waardoor ze even moest inhouden. Het is de vraag of dit een beslissend moment was in de koers, maar Brand voelt de noodzaak om aan de bel te trekken. “Waarom moeten we wachten op het moment waarop gedubbelde renners het resultaat beïnvloeden? Het heeft de race van Ceylin helaas verpest! Het gaat niet om een specifieke renner, dit zien we elke week gebeuren.”

“De echte problemen worden genegeerd”

“Ik heb vorig jaar al contact opgenomen over dit probleem en kwam zelfs met een oplossing, maar er is vervolgens niks gebeurd”, richt ze zich specifiek tot de internationale wielerunie. “Het is misschien mogelijk om mijn suggestie te heroverwegen om ook de materiaalzone te gebruiken voor de 80%-regel. Het voelt onrechtvaardig om wel telkens waarschuwingen te krijgen voor pietluttige dingen, als ik het nummer op mijn arm bijvoorbeeld verkeerd draag, terwijl de echte problemen die een wedstrijd kunnen beïnvloeden worden genegeerd.”

Brand hoopt dan ook tot een gezamenlijke oplossing te komen. “Laten we dit alsjeblieft samen oplossen. Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de renners en stafleden. Laat ons eraan denken om ”uit de weg te gaan” als je gedubbeld wordt. Uiteindelijk wil niemand de race op een dergelijke manier verpesten”, besluit Brand.

Hey @UCI_cycling when are you finally gonna solve this problem? Why did we have to wait that now lapped riders are influencing the results of the race? Unfortunately, yesterday it screwed up Ceylin’s race! 👇 1/4 pic.twitter.com/H1d6YyyHfu — Lucinda Brand (@lucinda_brand) January 2, 2022