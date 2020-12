Lucinda Brand rijgt zeges aaneen: “Toch kan ik nog veel stappen zetten”

Lucinda Brand heerst de laatste weken in het veld, met zeges in Niel, Merksplas, Kortrijk, Tábor en Boom. De renster van Telenet-Baloise Lions kan aankomende zaterdag in Antwerpen alweer haar vijfde overwinning op rij boeken. “Toch kan ik nog veel stappen zetten”, zo laat de Nederlandse weten.

De 31-jarige Brand rijgt de veldritzeges momenteel aaneen. In Niel en Kortrijk bleek ze over de sterkste sprint te beschikken, in Merksplas haalde ze het na een titanenduel van Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado en in Tábor en Boom bleek ze sterk genoeg om wereldkampioene Alvarado uit de wielen te rijden.

Brand won dit seizoen al zes crossen en finishte verder telkens op het podium. Het is een indrukwekkende statistiek: in haar laatste 31 wedstrijden stond ze maar liefst 29 keer op het podium. Zestien keer mocht ze op het hoogste schavotje plaatsnemen. “Dat is een parcours waar ik wel heel trots op kan zijn.”

Start en techniek

“De concurrentie bij de vrouwen is zo groot dat je op alle vlakken goed moet zijn. Je moet niet alleen fysiek in orde zijn, maar ook tactisch moet je de perfecte race rijden. Je mag geen foutjes maken”, zo laat Brand weten in een persbericht van Golazo. Toch denkt de Nederlandse dat er nóg meer in het vat zit.

“Ik heb nu (Brand is bezig aan haar eerste volledige crosseizoen, red.) veel meer tijd gehad om specifiek te trainen en dus zitten de automatismen er al beter in. Toch kan ik nog veel stappen zetten. Mijn start is nog niet explosief genoeg, maar vooral op technisch vlak is er nog veel marge. In het zand moet ik nog beter worden.”

Automatisme

“Hopelijk kan ik zaterdag tonen dat ik al iets heb bijgeleerd”, doelt Brand op de Scheldecross in Antwerpen. “Ook het op- en afspringen kan nog beter. Als ik vermoeid ben, gaat dat niet meer in een vloeiende beweging. En dan is er nog mijn positie op de fiets in de bochten. Dat moet een automatisme worden, terwijl ik er nu nog bewust over moet nadenken.”

Brand steekt veel op van haar mannelijke collega’s bij Telenet-Baloise Lions. “Tijdens een verkenningsronde kan ik in hun spoor mee door de bochten snijden. Aan een hogere snelheid kan ik de juiste houding dan veel beter aanvoelen.” Brand is als nummer twee overigens nog volop in de race voor de eindzege in de X2O Badkamers Trofee. Het verschil met leidster Yara Kastelijn is slechts acht seconden.

Lees hier de voorbeschouwing op de X2O Trofee in Antwerpen