Lucinda Brand opnieuw op het podium: “Overtuigd dat de zege nog komt dit jaar”

Lucinda Brand moest in de Wereldbeker Fayetteville genoegen nemen met een tweede plaats achter Fem van Empel. Ze legde het in een sprint af tegen de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Het is lastig om haar eraf te rijden, maar ook om de sprint van haar te winnen”, zei Brand in het flashinterview na afloop over Pieterse.

“Ik denk dat ik vandaag niet de beste sprint reed, we zijn normaal wel iets meer aan elkaar gewaagd. Maar zij heeft sowieso wel een iets betere aanzet”, vervolgde Brand, die in januari ook al tweede werd in Fayetteville. Toen verloor ze de sprint van Marianne Vos, tijdens het WK veldrijden. “Toen voelde ik me wel wat beter. Het leek wel wat op die dag, omdat we nu ook soms met z’n tweeën wegreden, maar er was dit keer meer druk van achteren.”

“Winnen wordt elk jaar moeilijker”

De 33-jarige Brand sluit haar trip naar de Verenigde Staten af met twee podiumplaatsen, aangezien ze eerder al derde was in Waterloo. “Het zijn goede resultaten. Met zulke sterke tegenstanders op het podium staan, is heel goed. Natuurlijk wil ik voor de overwinning gaan, maar ik ben ervan overtuigd dat die nog komt dit jaar. We wisten dat het elk jaar moeilijk zou worden om wedstrijden te winnen, maar ik kan het de andere rensters nog steeds moeilijk maken. Dus tot op dit punt ben ik tevreden.” Brand won begon oktober al wel de Exact Cross Meulebeke (C2).

De volgende afspraak voor Brand is in het Tsjechische Tábor. “We vliegen daar rechtstreeks naartoe vanaf hier, dus we zijn lang van huis. Ik kijk er naar uit. De verwachting is dat het daar wat gaat regenen, dus laten we kijken wat dat brengt.”