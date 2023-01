Lucinda Brand nieuwe leidster in X2O Trofee: “Wie had dat nu gedacht?”

Lucinda Brand leek al helemaal uitgeschakeld voor de eindzege in de X2O Badkamers Trofee, maar na de cross in Herentals ziet de wereld er totaal anders uit. De renster van Baloise Trek Lions profiteerde dinsdag optimaal van een lekke band van Denise Betsema, die als leidster begon aan de veldrit in Herentals.

Brand, die in Herentals alleen haar meerdere moest erkennen in Puck Pieterse, deed uitstekende zaken met het oog op de eindzege. Ze wist namelijk haar achterstand in het klassement (van ruim drie minuten) goed te maken, weliswaar geholpen door de pech van Betsema, en heeft zo plots weer de beste papieren om de X2O Badkamers Trofee te winnen.

Brand blijft zelfkritisch: “Er is nog wel werk aan de winkel”

Betsema volgt nu op 26 seconden van Brand, Alvarado is als de voorlopige nummer drie in de stand (+ 29 seconden) ook nog niet uitgeschakeld voor de eindoverwinning. “Wie had dat nu gedacht?”, begon Brand haar relaas in het flashinterview. “Dat ik nu leidster ben in de X2O Trofee, komt als een verrassing. Het is een leuke bonus. Ik voelde me vandaag alweer beter dan tijdens de voorbije crossen, al is er nog wel werk aan de winkel.”

Zo had Brand het op technisch vlak nog wel lastig. “Ik had heel veel moeite met de afdaling van de Skiberg. Ik zat niet direct in mijn pedalen. Dat was wel een beetje tricky, met al dat gestuiter. Het was af en toe wel een beetje klunzig, maar het gaat gelukkig de goede kant op. Dat is maar goed ook, met al het werk wat ik er heb ingestoken.”