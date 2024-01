zondag 14 januari 2024 om 13:06

Lucinda Brand begint met gebroken neus aan NK veldrijden 2024: “Schrik is er altijd”

Video Lucinda Brand staat vandaag in Hoogeveen aan de start van het NK veldrijden voor elitevrouwen, maar hoe is het nu met haar gesteld? De 34-jarige renster kwam vorige week hard ten val in de Wereldbeker Zonhoven. Ze brak daarbij haar neus. “Maar het is gelukkig een stuk beter dan het in eerste instantie leek.”

“Op het moment zelf was heel pijnlijk en even schrikken. Mijn neus is wel gebroken, maar staat wel een soort van recht en ik kan gewoon ademen”, vertelde Brand voor de start van het NK aan WielerFlits. “Ik moest maandag nog naar de dokter, maar het was eigenlijk al snel duidelijk dat ik er geen last van had. En dat ik gewoon kon ademen. Ik kon daarna gewoon weer mijn trainingen hervatten.”

“We gaan wel zien hoe het vandaag loopt. We gaan er gewoon vol vertrouwen en met open vizier in. De schrik om te vallen is er natuurlijk altijd een beetje in het begin, maar ik denk dat het wel goed zal komen.” Brand zal overigens geen masker dragen ter bescherming van haar neus, liet haar ploeg Baloise Trek Lions eerder weten aan WielerFlits. Ook rijdt ze niet met haar zonnebril, aangezien dit te veel pijn doet.

Over het parcours

Dan nog even over het parcours in Hoogeveen. Is het spek naar de bek van de oud-wereldkampioene? “Het is misschien niet een rondje dat helemaal bij mij past. Het weer heeft veel invloed gehad. Het lag er hier eerst heel hard en ijzig bij, maar door de regenval en dooi is het bovenste gedeelte nu erg blubberig. Onder de grond is het echter nog wel heel hard, het is dus een beetje een gekke ondergrond. Het zal er soms verraderlijk bij liggen. We gaan het zien.”

Brand kan vandaag een gooi doen naar een derde Nederlandse elitetitel in het veld, na eerdere zeges in 2018 en 2019. Ze geldt als een van de favorieten voor het rood-wit-blauw in Hoogeveen. Ze moet het opnemen tegen onder meer Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado, die in Zonhoven niet in actie kwam vanwege rugpijn. Fem van Empel slaat het NK over.