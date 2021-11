Lucinda Brand na winst in Niel: ‘’Kon mijn krachten perfect gebruiken’’

Lucinda Brand, die afgelopen weekend Europees kampioene werd op de VAM-berg, wist donderdag de Superprestige in Niel te winnen. Dat ging niet vanzelf: “Ik had een waardeloze start. De eerste ronde was er bovendien een hoop gedrang en gedoe, maar als je op dit rondje eenmaal de ruimte hebt, kun je er perfect je krachten gebruiken.”

Nadat ze eenmaal terug in de wedstrijd zat, moest Brand nog wel afrekenen met Annemarie Worst. Met haar vocht ze een lange strijd uit: “Toen ik bij Annemarie kwam, wilde ik gelijk aanvallen. Het was een geschikt stuk in het parcours om door te trekken, maar ik was iets te enthousiast waardoor ik uit de bocht schoot.”

Niet elk deel van het parcours in Niel lag Brand echter even goed, gaf ze zelf aan. “Vorig jaar was het een leukere ronde dan vandaag”, aldus de wereldkampioene. “Vandaag kwam er iets te veel vermaak bij kijken.” Het duurde dus nog even voordat ze definitief van Worst af was, maar in de slotronde maakte ze het verschil.

Het is voor Brand haar vierde overwinning van dit seizoen, na eerdere zeges in Gieten, Fayetteville en op het EK.