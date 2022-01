Video

Lucinda Brand heeft op het NK veldrijden 2021 genoegen moeten nemen met een tweede plaats. In Rucphen stond, zoals ze vooraf al verwachte, geen maat op Marianne Vos. “Ik had graag wat langer met haar gereden en samen de finale ingegaan”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Ik weet alleen niet of dat de uitslag had veranderd. Tactisch had ik misschien anders moeten rijden”, aldus de wereldkampioene. “Ik ga het thuis rustig moeten terugkijken.”