Lucinda Brand na solozege in Tábor: “Het was vooral tactisch in plaats van technisch”

Lucinda Brand beschreef de Wereldbeker in Tábor van zondag als een technische cross. De wereldkampioene van Baloise Trek Lions maakte in de slotronde in Tsjechië het verschil en kwam solo over de streep. “Ik wist dat ik het op de laatste ronde moest gooien”, vertelde ze na afloop.

“Dit was echt een koers warbij je in de wedstrijd zelf iets moest bedenken”, aldus Brand. “In eerste instantie wilde ik doortrekken na de balken, in de hoop dat het zou breken. Maar dat gebeurde niet. Ik wist dat ik het daarna op de laatste ronde moest gooien. Ik probeerde het in het begin, zodat ik daarna altijd nog kon schakelen. Maar gelukkig zat iedereen kapot.”

Dat het een tactische cross was, speelde volgens Brand in haar voordeel. “Misschien helpt het dat ik ook op de weg koers. Het was vandaag vooral tactisch in plaats van technisch. Gelukkig is mijn plan geslaagd”, kan ze lachen na afloop.

Puck Pieterse werd uiteindelijk tweede in Tábor, nadat ze halverwege de cross nog was weggereden uit de grote kopgroep. Brand wist echter dat het lastig zou worden voor Pieterse. “Het is moeilijk om echt dat tempo te houden en een voorsprong uit te breiden. Ik had dus nog wel hoop. Maar ik moest haar wel goed in de gaten houden”, vertelt Brand.