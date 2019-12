Lucinda Brand na hectisch slot: “Was heel erg bezig met gedubbelden” donderdag 26 december 2019 om 14:58

Op het circuit van Zolder waren het vandaag de Nederlandse dames die voor de zege streden. Lucinda Brand reed een sterke cross en besliste de wedstrijd tijdens een hectische slotfase in haar voordeel.

“Het was een heel lastige ronde, met erg veel snelheid”, analyseerde zij na afloop terug in het flashinterview. “Heel anders dan afgelopen zondag natuurlijk. Veel explosiever. Iedereen weet waar je vooraan moest zitten. Dat maakte het echt heel lastig.”

In een lange sprint was Brand uiteindelijk de betere van Alvarado, nadat zij in de slotfase enkele gedubbelde rensters moest ontwijken. “Ik wist eigenlijk niet eens dat zij in mijn wiel zat”, bekende Brand. “Ik was heel erg bezig met de gedubbelden die daar reden. Ik hoopte daar dat ik niet onderuit gereden werd. Dat was vorige week ook al. Ik vond dat erg slecht”, aldus Brand. “Ik keek naar beneden en zag een wiel, maar had geen idee wie het was. Ik dacht, ik ga maar gewoon,” aldus Brand, die voor de tweede keer op rij een wereldbekerwedstrijd winnend afsloot.