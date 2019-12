Lucinda Brand moet Azencross Loenhout vroegtijdig verlaten na val vrijdag 27 december 2019 om 14:57

Lucinda Brand heeft de strijd in de Azencross van Loenhout vroegtijdig moeten staken na een val in de openingsronde. De Nederlandse van Telenet-Baloise kon nadien moeilijk staan, maar het is nog onduidelijk wat er aan de hand is.

Op de eerste brug van de dag schoof Europese kampioene Yara Kastelijn onderuit en nam zowat het halve peloton mee. Kastelijn kon voort, in tegenstelling tot Lucinda Brand. De Nederlandse kampioene had bijzonder veel last van haar scheenbeen en moest er even later dan ook de brui aan geven. Volgens de eerste berichten vanuit Telenet-Baloise kon de veldrijdster moeilijk staan. De ploeg wil geen risico’s nemen en gaat kijken wat er aan de hand is.

Dit bericht wordt aangevuld.

Our 🦁 @lucinda_brand abandoned #Azencross after a crash in the opening lap. Medical update following later — Telenet Baloise Lions (@Telenet_Baloise) December 27, 2019