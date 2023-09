zaterdag 9 september 2023 om 19:52

Lucinda Brand loopt sleutelbeenblessure op bij val Simac Ladies Tour

Slecht nieuws voor Lucinda Brand. De renster van Lidl-Trek heeft bij een valpartij in de vierde etappe van de Simac Ladies Tour een blessure opgelopen aan de ligamenten rond haar sleutelbeen. Dat vertelt Brand in een bericht op Instagram.

“Niet echt de knal waarmee ik het wegseizoen wilde eindigen. De ligamenten van mijn sleutelbeen vonden de manier waarop ik het wegdek raakte niet zo leuk. Ik zal er een paar weken uitliggen, maar ik weet zeker dat de dokters een goed herstelplan hebben”, luidt het in het bericht op social media.

Na de valpartij moest Brand de koers noodgedwongen verlaten. Ook Riejanne Markus was betrokken bij deze valpartij, en kon de koers ook niet uitrijden. Of zij daar blessures aan heeft overgehouden is nog niet bekend.