Lucinda Brand langer bij Lidl-Trek en Baloise-Trek Lions

Lucinda Brand blijft langer bij Lidl-Trek. De 34-jarige Nederlandse heeft voor twee jaar bijgetekend bij Amerikaanse ploeg. Tegelijkertijd heeft ze ook haar contract met crossploeg Baloise-Trek Lions verlengd tot eind 2025.

“Het belangrijkste voor mij is dat ik echt mijn plekje heb gevonden binnen het Lidl-Trek team”, zegt Brand in een reactie. “Ik ben ongelofelijk blij hier, dus het was logisch om bij de Trek-familie te blijven voor nog twee jaar. Het is ook een bijzondere tijd voor het team en ik ben heel blij om deze reis te ondernemen met iedereen. Ik kijk uit naar nieuwe avonturen met mijn ploeggenoten, het samen winnen van coole wedstrijden en, hopelijk, zelf op de weg ook nog succes te boeken.”

“Dat ik het wegwielrennen kan combineren met het veldrijden bij Lidl-Trek en Baloise-Trek Lions is echt een voorrecht”, vervolgt Brand. “De steun die ik krijg van beide kanten, die supergoed samenwerken om het te doen slagen, is ongelofelijk. Het zorgt voor een geweldige omgeving, een perfecte balans en de vrijheid om de twee disciplines af te wisselen.”