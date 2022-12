Lucinda Brand: “Blij dat ik weer op het podium sta van een wereldbekerwedstrijd”

Lucinda Brand kent een moeilijk seizoen in het veld, maar het lijkt weer de goede kant op te gaan. Vrijdag werd ze tweede in de Exact Cross Mol, deze maandag was ze tweede in de Wereldbeker Gavere. “Ik ben blij dat ik weer op het podium van een wereldbekerwedstrijd sta”, zei ze na afloop van die laatste cross in het flashinterview.

“Ik hoop dat ik nog wat beter kan worden, maar hier kunnen we verder mee”, vervolgde de renster van Baloise Trek Lions, die in Gavere enkel haar ploeggenote Shirin van Anrooij voor moest laten gaan. In de derde ronde sloot Brand aan bij Van Anrooij. “Ze maakte wat kleine foutjes, dus ik wilde er langs. Zij moest lopen, maar ik zat bovenop in een wat lastig spoor. Ik raakte uit het spoor, waardoor ik ook moest lopen. Daar verloor ik de aansluiting weer.”

“Dat kostte ook veel energie. Ik hoopte natuurlijk dat ik de aansluiting weer kon maken op de lange klim, maar Shirin had een heel goede laatste ronde. Ik kon niet zo ver rijden als ik wilde. De energie was op, dus de sterkste heeft gewonnen vandaag.”