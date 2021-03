Lucinda Brand begint wegseizoen al in Strade Bianche

Lucinda Brand rijdt komende zaterdag met Strade Bianche haar eerste wegwedstrijd van het seizoen. Dat was oorspronkelijk niet het plan voor de wereldkampioene veldrijden, maar ze is door haar ploeg Trek-Segafredo opgeroepen als vervanger voor de zieke Elizabeth Deignan.

Vorige maand reed Brand nog vier veldritten: ze wist zo de eindzeges in de Superprestige en de X2O Trofee veilig te stellen. Eerder deze winter had ze ook al de Wereldbeker veldrijden en het WK veldrijden gewonnen.

Zevende keer Strade voor Brand

De Britse Deignan stond in het verleden al drie keer op het podium van Strade Bianche. In 2016 wist ze te winnen en in 2015 (tweede) en 2017 (derde) stond ze naast de winnares op het eindschavot in Siena. Voor Lucinda Brand wordt het haar zevende deelname aan de wittewegenklassieker in Toscane. Haar beste uitslag is een vierde plek in 2017.

Bij Trek-Segafredo zijn de ogen zaterdag in Strade Bianche gericht op Elisa Longo Borghini. De Italiaanse kampioene, die bij alle vijf haar deelnames in de top-5 eindigde, wist de gravelkoers in 2017 al eens te winnen. Onder meer de Nederlandse Ellen van Dijk ondersteunt haar.