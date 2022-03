Luchtweginfectie dwingt Viviani en Hart tot opgaves in Tirreno-Adriatico

Update

Elia Viviani ziet de laatste sprinterskans in Tirreno-Adriatico aan zijn neus voorbij gaan. De Italiaanse sprinter van INEOS Grenadiers heeft namelijk last van een luchtweginfectie en moest daardoor opgeven.

INEOS Grenadiers laat weten dat Viviani zich niet fit voelt als gevolg van die luchtweginfectie. De 33-jarige sprinter, die eerder deze week in de etappe naar Terni naar een negende plaats sprintte, haalde zaterdag de finish al niet in de bergrit naar Carpegna.

Naast Viviani stapten zaterdag nog vijf renner af in Tirreno-Adriatico: Stefano Oldani (Alpecin-Fenix), Harold Tejada (Astana Qazaqstan), zijn ploeggenoot Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), Lluís Mas (Movistar) en Tim Wellens (Lotto Soudal).

Niet alleen Elia Viviani moet vanwege een luchtweginfectie opgeven bij INEOS Grenadiers, ook klimmer Tao Geoghegan Hart is getroffen door die infectie. De Britse klimmer verloor zaterdag meer dan elf minuten en zakte daardoor ver weg in het klassement. Hij ontbreekt vandaag dus in de slotrit van Tirreno-Adriatico.

UPDATE: Unfortunately @taogeoghegan will not take to the start of #TirrenoAdriatico today due to feeling unwell with a respiratory infection. Rest up Tao and see you back at the races soon! pic.twitter.com/MtxAumkIe3

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 13, 2022