Harold Tejada breekt sleutelbeen in Tirreno-Adriatico

Voor Harold Tejada is Tirreno-Adriatico vroegtijdig ten einde gekomen. In de koninginnenrit naar Carpegna kwam de Colombiaanse klimmer ten val, waarna hij de strijd moest staken. Na afloop bleek dat hij zijn rechtersleutelbeen had gebroken.

Tejada was veelbelovend aan het seizoen begonnen. In de Ruta del Sol eindigde hij drie keer bij de beste twintig en reed hij naar de twaalfde plaats in het eindklassement, terwijl ploeggenoten Miguel Ángel López en Alexey Lutsenko respectievelijk derde en negende werden. Vervolgens was hij in de Faun-Ardèche Classic en de Drôme Classic de beste renner van Astana Qazaqstan in de uitslag.

Tirreno-Adriatico, waar hij bergop kopman López moest bijstaan, was de vierde wedstrijd van het seizoen voor de 24-jarige Colombiaan. Hij moest de Koers van de twee zeeën in de zesde etappe echter geblesseerd verlaten. “Na een val is Harold Tejada gediagnosticeerd met een gebroken rechtersleutelbeen”, laat zijn ploeg Astana Qazaqstan weten in een korte mededeling op social media.