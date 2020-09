Lucas Hamilton na eerste WorldTour-zege: “Ik ben echt superblij” donderdag 10 september 2020 om 19:46

Voor Lucas Hamilton is het een bijzondere dag, aangezien de Australiër vandaag zijn eerste WorldTour-zege wist te boeken. De renner van Mitchelton-Scott versloeg in Tirreno-Adriatico zijn medevluchter Fausto Masnada. “Ik probeer mijn kansen te grijpen”, is zijn reactie na de finish.

Hamilton kwam na een 194 kilometer lange bergetappe tussen Terni en Cascia als eerste over de finish, nadat hij in de finale wist weg te rijden met Masnada. “Ik wist met hangen en wurgen te overleven op de laatste klim. Ik zat in de tweede groep toen Yates aanviel, maar na een hergroepering rook ik mijn kans en wist ik een gaatje te slaan.”

“Gelukkig had ik het gezelschap van Masnada, anders had ik het wellicht niet kunnen rekken tot de finish. We werkten in de finale goed samen. Masnada was op papier wellicht de snelste renner, dus liet ik hem op kop rijden in de laatste vijfhonderd meter. Dat was uiteindelijk in mijn voordeel.”

De 24-jarige Hamilton staat nu vierde in het klassement, maar zal zich blijven uitsloven voor zijn kopman Simon Yates. “Simon is nog altijd onze kopman. Ik probeer gewoon mijn kansen te grijpen en gelukkig hebben we een leider als Simon, die zijn ploeggenoten de vrijheid geeft om op jacht te gaan naar overwinningen.”