Luca Schwarzbauer blijft Tom Pidcock voor in shortrace Nové Mesto

Luca Schwarzbauer heeft tijdens de Wereldbeker van Nove Mesto de shortrace gewonnen. Met een krachtig eindschot trok de Duitser van het Canyon CLLCTV Team de zijn eerste shorttrack-zege naar zich toe. Tom Pidcock moest zich tevreden stellen met de tweede plaats.

De wedstrijd over elf ronden kende een snelle start en daarna bleef het tempo heel hoog. In de vierde ronde werd voor in de wedstrijd gevallen door de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly, die zo zijn goede positie in een klap kwijt was. Het veld bleef lang bij elkaar, maar door de hoge snelheid ontstonden in de slotfase toch wat scheuren. In de slotronde ging Luca Schwarzbauer all-out en die versnelling bleek voor alle anderen te hoog gegrepen.

Tom Pidcock eindigde een week na zijn overwinning in de olympische crosscountry in Albstadt op de tweede plaats. De Zwitser Filippo Colombo, de Roemeen Vlad Dascalu en de Amerikaan Chris Blevins maakten de top vijf compleet. Pierre de Froidmont was de beste Belgische renner op de twaalfde plaats. Jens Schuermans werd zeventiende. De enige Nederlander, David Nordemann, eindigde als 36e.

Neff haalt het voor McConnell en Rissveds

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Jolanda Neff. De olympisch kampioene haalde het in de eindsprint van een eerste groep net voor de Australische Rebecca McConnell en de Zweedse Jenny Rissveds. Anne Terpstra was op de achtste plaats de beste Nederlandse. Anne Terpstra eindigde als twaalfde, Lotte Koopmans als 37e. Er stonden geen Belgische rensters aan de start van de shortrace.

Zondag staan de olympische crosscountry-races op het programma. Om 11.20 uur zijn eerst de vrouwen aan de beurt. Vanaf 15.20 uur rijden de mannen hun wedstrijd.