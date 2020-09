Lubomir Petrus keert als stagiair terug naar ‘ploeg Roodhooft’ dinsdag 8 september 2020 om 12:32

De Tsjech Lubomir Petrus is op de UCI-site toegevoegd als stagiair bij Alpecin-Fenix. Petrus is ondertussen 30 en was als jongere al actief bij het toenmalige BKCP-Powerplus als veldrijder, maar verdween de laatste jaren in de anonimiteit.

Van 2009 tot 2015 was Lubomir Petrus een vertrouwd gezicht in het veldrijden. Ook tijdens de voorbereidingskoersen op de weg toonde hij af en toe flitsen van zijn talent. Zo werd hij op 19-jarige leeftijd zelfs tweede in het eindklassement van de Tour d’Alsace.

Maar Petrus brak nooit door en verdween zelfs helemaal uit beeld. De voorbije vijf jaar is van de Tsjech zelfs geen enkel resultaat terug te vinden in de database van Procyclingstats.com, dat alle uitlagen van UCI-wedstrijden bundelt. Vorig jaar was hij wel opnieuw actief in het veld, weliswaar zonder spraakmakende resultaten.

De naam van de Tsjech prijkt ondertussen op de voorlopige deelnemerslijst van de Ronde van Slovakije, waar Alpecin-Fenix van start gaat met onder meer David van der Poel, Sascha Modolo, Lasse Norman Hansen, Alxander Richardson en de veldrijders Diether Sweeck en Niels Vandeputte.