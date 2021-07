Louvel vol verbazing na eerste profzege: “Ik dacht dat er nog iemand voor me reed”

Matis Louvel heeft vol ongeloof gereageerd op zijn eerste profoverwinning. Die wist de jonge Fransman van Arkéa-Samsic te behalen in de Vuelta a Castilla y Léon, die dit jaar een eendaagse was. Louvel bleef als enige over uit een vroege vlucht en won solo. “Ik wist dat ik geen andere keuze meer had in de finale, maar ik zat helemaal à bloc”, reageert hij.

“Toen ik alleen vooraan reed op twintig kilometer van de finish, zei ik tegen mezelf: ‘Wel Matis, het lot ligt nu in jouw handen. Je mag nu niet barsten.’ Ploegleider Arnaud Gérard heeft mij goed gemotiveerd. Hij zei dat het mijn dag was en dat ik mijn eerste overwinning ging halen bij de profs”, legt de 22-jarige Louvel uit na afloop. “Hij gaf me de juiste informatie, waardoor ik nooit meer achterom hoefde te kijken.”

Louvel hield zijn eerdere medevluchters achter zich en ook de opkomende Stefano Oldani, die uiteindelijk tweede werd op 44 seconden. “In de laatste kilometer kon ik het niet geloven. Ik had het gevoel dat het niet waar was. Ik dacht dat het niet mogelijk was en dat er nog renners voor me reden”, lacht hij. “Maar ik ben super blij. Het is mijn eerste zege bij de profs. Het laat mijn ontwikkeling zien en dat ik het vermogen heb om te winnen. Dat geeft veel vertrouwen.”