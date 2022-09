Louis Vervaeke: “We schrijven Belgische wielergeschiedenis”

De Quick-Step – Alpha Vinyl-troepen mogen vanavond een feestje bouwen. Na vijftien dagen de leiderstrui van Remco Evenepoel te verdedigen, is de Vueltazege nu eindelijk binnen. “Ik ben sprakeloos”, vertelt Louis Vervaeke aan Het Nieuwsblad.

“Het waren enorm zware drie weken, waarin we elke dag hebben moeten vechten. We hadden de trui twee weken in ons bezit, dus dat maakte het er niet gemakkelijker op”, aldus Vervaeke.

“Wat dit betekent voor het Belgische wielrennen? Het is lang geleden dat België een grote ronde-winnaar gehad heeft (sinds 1978, toen Johan De Muynck de Giro won, red.) We schrijven hier dus Belgische geschiedenis. Ook voor het team is het de eerste winst in een grote ronde, wat het extra speciaal maakt.”