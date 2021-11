Louis Vervaeke krijgt helpersrol bij Quick-Step-Alpha Vinyl: “Voelde mij meteen thuis”

De overgang van Louis Vervaeke naar Deceuninck-Quick-Step (vanaf volgend jaar Quick-Step-Alpha Vinyl) was in juli al rond, maar nu bevestigt de Belgische ploeg de transfer zelf ook. De 28-jarige klimmer komt over van Alpecin-Fenix, waar hij de afgelopen twee jaar koerste, en tekent een tweejarig contract tot eind 2023.

Bij Lotto Belisol werd Vervaeke in 2014 prof, waarna hij ook nog bij Team Sunweb en Alpecin-Fenix reed. “Elke ploeg heeft een ander verhaal, een andere werkwijze en elke keer leer je iets bij. Ik kijk ernaar uit om nieuwe dingen te leren in The Wolfpack, door de koersen met deze renners en te werken met deze staf”, vertelt hij. “Ik hoop de komende jaren een stap vooruit te zetten in mijn klimvermogen, omdat ik vooral de kopmannen zal helpen wanneer dat nodig is.”

Stille aanbidder

Vervaeke is blij met het vertrouwen dat Patrick Lefevere hem geeft. “Ik zie hem als een inspirerend persoon. Hij is bekend in België en ik ben altijd een stille aanbidder geweest van zijn manier om een ploeg te leiden. Hij verdedigt zijn renners ook, als een vaderfiguur. En dat is ook een van de redenen geweest om voor dit team te kiezen. Het eerste lange gesprek met Patrick was heel fijn, en ik voelde mij meteen thuis en welkom. Ik heb gezien hoe vaak deze ploeg wint en hoe iedereen met elkaar verbonden is. Dat is ongelooflijk.”

Lefevere noemt Vervaeke naast een versterking ook een vriendelijke jongen. “Hij heeft altijd een lach op zijn gezicht. We hebben een langetermijnvisie om te strijden voor een zege in een grote ronde. Daarvoor hebben we ook sterke helpers nodig voor in de bergen. Louis heeft veel kwaliteiten, kan de kopmannen steunen bergop en zelf voor zijn kans gaan als die zich voordoet”, aldus de ploegbaas. “We hopen dat hij zich bij ons goed voelt en zich hier verder kan ontwikkelen.”