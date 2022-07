Louis Meintjes strandt op tweede plek op Alpe d’Huez: “Nog steeds mooi”

Louis Meintjes behoorde tot de beste klimmers tijdens de beklimming van de mythische Alpe d’Huez in de twaalfde etappe van de Tour de France. De Zuid-Afrikaan van Intermarché-Wanty-Gobert eindigde uiteindelijk op plaats twee, op 48 seconden van ritwinnaar Tom Pidcock. “Een rit in de Tour winnen blijft het grootste doel voor onze ploeg.”

“Ik ben eigenlijk niet echt teleurgesteld nee. Ik ben tweede op een rit die eindigde op Alpe d’Huez, dat is toch niet zo slecht? Natuurlijk was winnen leuker geweest, zeker voor de ploeg. Een etappe winnen in de Ronde van Frankrijk blijft een van onze grootste doelen”, vertelde de klimmer na afloop in het flashinterview. “Pidcock had een duidelijk plan vandaag. Hij is een heel sterke renner, ik kan hem alleen maar proficiat wensen.”

Meintjes stijgt dankzij zijn prestatie drie plaatsjes in het algemeen klassement. “Ik heb een mooie etappe gereden en ik ben dichter gekomen in het algemeen klassement. Dat is heel leuk, zeker om dat op een speciale plaats als deze te doen”, verwees hij naar de Alpe d’Huez. Ten slotte voegde Meintjes er nog aan toe dat ze er bij Intermarché-Wanty-Gobert alles gaan proberen om een etappe te winnen in de Tour.