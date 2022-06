Louis Meintjes doorbreekt lange droogte: “Heb mijn kans gegrepen”

Zeven jaar heeft Louis Meintjes moeten wachten op een nieuwe profzege, maar vandaag was het dan eindelijk weer raak in de Giro dell’Appennino. De 30-jarige Zuid-Afrikaan van Intermarché-Wanty-Gobert soleerde in de Italiaanse klimkoers naar de overwinning.

Na afloop was Meintjes vanzelfsprekend erg blij met zijn zege. “Eindelijk is het weer raak. Veel renners waren aan het afzien, terwijl ik in de finale nog over veel power beschikte. Ik wilde er allereerst voor zorgen dat niemand kon wegrijden. Het plan was eigenlijk om de koers bijeen te houden voor Quinten Hermans, maar hij had toch niet de beste benen”, klinkt het in gesprek met Cycling Pro Net.

“Ik heb toen mijn kans gegrepen”, aldus Meintjes, die op goed zeven kilometer van de finish wist weg te springen uit een eerste elitegroepje. De klimmer wist in zijn kenmerkende, vals trage, stijl steeds verder uit te lopen. In de achtervolgende groep werd er vooral naar elkaar geloerd en vervulde Georg Zimmermann zijn werk als afstopper met verve, wat allemaal in het voordeel was van Meintjes. Laatstgenoemde bleek vertrokken en soleerde naar de zege.

Voor Meintjes is het zijn eerste zege van het seizoen. Sterker: de Zuid-Afrikaan had sinds 2015(!) niet meer gewonnen. Meintjes won dat jaar het eindklassement van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. De Zuid-Afrikaan hoopt volgende maand ook te schitteren in de Tour de France. “Ik wil in de Tour graag weer voor een klassement rijden, maar eerst volgt nog het Critérium du Dauphiné. Daar kijk ik ook naar uit.”

Zimmermann (3e): “We zijn dit seizoen echt on fire“ Georg Zimmermann maakte het feestje voor Intermarché-Wanty-Gobert compleet door in Genua naar de derde plaats te sprinten. De 24-jarige Duitser kon na afloop zijn geluk niet op. “De ploeg heeft vandaag echt geweldig gereden en Louis timede zijn aanval in de finale perfect. Ik finish dan ook nog eens als derde. Het is echt een mooie dag.” “We zijn vanaf het begin van het seizoen echt on fire. Het gaat ook maar door. De sfeer binnen de ploeg is ook echt heel erg fijn. Mijn volgende koers is de Ronde van Zwitserland. De Tour de France? Dat is nog niet zeker, maar ik hoop er wel bij te zijn”, citeert Cycling Pro Net.