Lotto Soudal verlengt contract met Matthew Holmes

Matthew Holmes heeft zijn aflopende contract bij Lotto Soudal met een jaar verlengd. De 27-jarige Brit, die in 2020 debuteerde voor de Belgische formatie, gaat zijn derde seizoen in bij Lotto Soudal.

Holmes kwam voor zijn transfer naar Lotto Soudal zes seizoenen uit voor Madison Genesis. In zijn debuutjaar in de WorldTour baarde hij meteen opzien met een ritzege in de Tour Down Under, door Richie Porte te verslaan op Willunga Hill. Later dat jaar werd hij ook derde in een etappe in de Giro d’Italia.

Lotto Soudal bevestigde ook de contractverlenging van Steff Cras. Het nieuws over de 25-jarige Belg, die een verleden heeft bij Katusha-Alpecin, kwam afgelopen week al naar buiten. Afgelopen seizoen wist Cras knap twintigste te worden in de Vuelta a España.

❗️𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 ❗️ Happy to announce that both @SteffCras and @MatthewHolmes51 will take on their third season at Lotto Soudal as they signed a one-year contract extension 🙌 pic.twitter.com/eLMMtyZPJf — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) October 28, 2021