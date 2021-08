Lotto Soudal verlengt contract Caleb Ewan en haalt Rüdiger Selig

Een dubbelslag van Lotto Soudal op de transfermarkt. De Belgische ploeg heeft het contract van sprintkopman Caleb Ewan opengebroken en verlengd tot eind 2024. Daarnaast is de komst van Rüdiger Selig bevestigd. Hij komt over van BORA-hansgrohe en voegt zich de komende twee jaar in de sprinttrein van Ewan. Ook is het contract van Frederik Frison verlengd tot en met 2023.

Ewan had nog een contract tot eind 2022, maar daar worden dus nog twee seizoenen aan toegevoegd bij Lotto Soudal. “Samen hebben we prachtige resultaten behaald en ik ben vastberaden te tonen dat het nog maar het begin was. Het wordt nog heel boeiend. Het kan altijd nog beter”, is de Australiër van mening. “Daarom kijk ik er naar uit te werken met onze sprinttrein met Jasper De Buyst, Roger Kluge, Harry Sweeny en Frederik Frison, en er komt nog versterking bij. We gaan nog scoren.”

Selig is een versterking voor de sprinttrein van Ewan. De 32-jarige hardrijder vertrekt na zes jaar bij BORA-hansgrohe. Daarvoor kwam hij vier jaar uit voor Katusha. “In mijn ogen is Caleb Ewan de snelste sprinter ter wereld. Ik ben dan ook heel blij dat hij en de ploeg in mij geloven. Ik zal me met veel plezier voor Caleb dubbel plooien de komende seizoenen. Ik kijk er nu al erg naar uit”, aldus de Duitser.