Lotto Soudal veert op na wegvallen Caleb Ewan: “Maar moeilijk om die omschakeling te maken”

De massasprints met Caleb Ewan waren het grote doel deze Tour de France. Door dat doel kon gisteren al een dikke streep. De sprintkopman van Lotto Soudal viel, brak zijn sleutelbeen en moest de wedstrijd verlaten. Zeven ploegmaats zonder missie bleven achter.

“We krijgen nu allemaal de vrijheid om te demarreren”, zegt rasaanvaller Thomas De Gendt. “Maar het is heel moeilijk om die omschakeling direct te maken, omdat we met een heel ander doel naar deze Tour zijn gekomen. Ineens omschakelen van knecht naar vrijbuiten is niet zomaar gedaan. Dat geldt ook voor mijn andere ploeggenoten. Zij waren allemaal deel van een lead-outtrein en moeten nu ineens gaan demarreren.”

“Zo’n omschakeling vergt soms wat tijd, maar het kan ook snel gaan. Dat bewijst Brent Van Moer vandaag. Hij won bijna, maar helaas net niet.”

Aanvallen is toch het liefste wat jij doet?

“Het is vooral belangrijk de zin voor een lange aanval te hebben. Gisteren heb ik bijvoorbeeld redelijk lang op kop gereden, waardoor de benen vandaag anders voelden dan ze zouden moeten. In de Tour moet je alleen al heel goed zijn om in de vroege vlucht te zitten, dat was ik vandaag net niet. Wel goed genoeg om tweehonderd kilometer op kop te rijden, maar niet mee te zitten voor een lange vlucht.”

Kan dat gevoel nog komen?

“Dat kan nog zeker. Het komt vooral door de knieproblemen die ik had in de Giro, daardoor heb ik thuis een week niet op de fiets gezeten. De beslissing om toch hier te starten hebben we pas laat genomen. De ploegleiding weet dat mijn vormpeil groeiende is. Maar dat is niet van de een op de andere dag, dat duurt wel een week.”

Heb je nog last van de knie?

“Het is een beetje komen en gaan. De pijn stoort niet.”

Het scheelde weinig of niet Mark Cavendish maar Van Moer was de ritwinnaar in Fougères. De 23-jarige Belg sprong mee in de vroege vlucht en maakte het de sprintersploegen behoorlijk lastig in de slotkilometers. Pas op 150 meter van de finish werd hij ingelopen door een sprintend peloton.

“Op tien kilometer van de finish had hij nog altijd een minuut voorsprong. Hij is iemand die gewoon blijft doorstomen. Hij bezit de sterkte om niet stil te vallen. Hij zal nooit heel explosief worden, maar blijft wel die 400 à 450 watt wegduwen in de laatste dertig kilometer. Probeer hem dan maar eens terug te pakken. Ik hoef hem niks meer te leren”, sluit De Gendt af. “Hij gaat sterker worden dan ik.”