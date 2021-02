Lotto Soudal trekt met Tim Wellens naar Tour de La Provence

Lotto Soudal heeft zijn selectie voor de Tour de La Provence op papier. De Belgische formatie rekent onder meer op man-in-vorm Tim Wellens, Philippe Gilbert en John Degenkolb. Wellens won afgelopen zondag nog met verve de Ster van Bessèges.

De Belg is ook in de Provence weer een van de speerpunten van Lotto Soudal, samen met sprinter Degenkolb en klassiekerspecialist Gilbert. Voor Degenkolb en Gilbert is het eveneens hun tweede rittenkoers van het seizoen, na een voor Lotto Soudal succesvol verlopen Ster van Bessèges.

Ook Stefano Oldani (die in Bessèges van waarde was voor kopman Wellens), Filippo Conca, Frederik Frison en Florian Vermeersch maken deel uit van de selectie. Het is voor Lotto Soudal overigens de eerste keer dat ze zullen deelnemen aan de Tour de La Provence.

Selectie Lotto Soudal voor Tour de La Provence (11-14 februari)

Filippo Conca

John Degenkolb

Frederik Frison

Philippe Gilbert

Stefano Oldani

Florian Vermeersch

Tim Wellens

Ook Cofidis is klaar voor de Tour de La Provence. De Franse formatie rekent op de volgende zeven renners: Nicolas Edet, Szymon Sajnok, Thomas Champion, Piet Allegaert, Ruben Fernández en de gebroeders Jesus en José Herrada. Met Jesus Herrada, Edet en Fernández beschikt Cofidis over drie potentiële klassementsrenners.

De 30-jarige Jesus Herrada eindigde vorig jaar nog als negende in de Tour de La Provence. In de sprints is het dan weer uitkijken naar Sajnok en Allegaert. De Pool is op papier de snelste, maar de Belg kan wellicht worden uitgespeeld in een wat zwaardere etappe.

Selectie Cofidis voor Tour de La Provence (11-14 februari)

Jesus Herrada

José Herrada

Nicolas Edet

Szymon Sajnok

Thomas Champion

Ruben Fernández

Piet Allegaert

Groupama-FDJ hoopt vanaf donderdag te scoren met Arnaud Démare, de zegekoning van 2020. De Franse spurter krijgt het gezelschap van onder meer Ramon Sinkeldam en Jacopo Guarnieri, renners die hem moeten bijstaan in de finale van een vlakkere etappe.

Rudy Molard lijkt de aangewezen renner om een goed klassement te rijden. Ignatas Konovalovas en Miles Scotson zijn ook in staat om het vuile werk op te knappen in dienst van Démare. Ook de jonge Franse neoprof Clément Davy maakt deel uit van de zevenkoppige selectie.

Selectie Groupama-FDJ voor Tour de La Provence (11-14 februari)

Clément Davy

Arnaud Démare

Jacopo Guarnieri

Ignatas Konovalovas

Rudy Molard

Miles Scotson

Ramon Sinkeldam