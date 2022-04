Lotto Soudal presenteert selectie voor Luik, hoofdrol Philippe Gilbert

Philippe Gilbert staat in zijn laatste jaar als wielrenner natuurlijk aan de start in ‘zijn’ Luik-Bastenaken-Luik. Op social media gaat al rond dat op La Redoute maar liefst 700 keer ‘Phil’ op het wegdek staat gekalkt. Lotto Soudal heeft de selectie rondom de winnaar van 2011 nu gepresenteerd.

Naast Gilbert staan met Tim Wellens, Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve en Sylvain Moniquet nog vier Belgen op het startblad namens de Lotto-ploeg. De Deense heuvelspecialist Andreas Kron en de Brit Matthew Holmes maken het zevental compleet.

Vorig jaar was Tim Wellens de beste renner van Lotto Soudal in de uitslag van Luik-Bastenaken-Luik. Hij werd toen 24ste. Afgelopen woensdag was Wellens ook de beste van de ploeg in de Waalse Pijl.

LOTTO SOUDAL voor Liège-Bastogne-Liège - 2022 Philippe GILBERT

Harm VANHOUCKE

Tim WELLENS

Andreas KRON

Matthew HOLMES

Sylvain MONIQUET

Viktor VERSCHAEVE

𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗯𝘂𝘁 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗮𝘆. A final time racing on home soil for @PhilippeGilbert at 'his' @LiegeBastogneL.#LBL pic.twitter.com/sSla7gXixC — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) April 22, 2022