Lotto Soudal pareert kritiek op trainingsvideo Tim Wellens tijdens lockdown

Lilian Calmejane heeft op social media forse kritiek geuit op een video van Lotto Soudal, waarin Tim Wellens in Frankrijk en Monaco traint terwijl daar een lockdown geldt vanwege het coronavirus. “Welk beeld geven jullie aan de wereld?”, tweet de renner van Total Direct Energie. Volgens Lotto Soudal werd de opname gemaakt vóór de aankondiging van de lockdown.

“Jullie renner gaat tijdens een lockdown straffeloos naar buiten. Dat is onaanvaardbaar. Het zijn altijd dezelfde mensen die anderen minachten”, aldus Calmejane. Ook over een bericht van Thomas De Gendt en Jasper De Buyst geeft de Fransman zijn ongezouten mening. “In België worden zulke ritjes toegestaan. Maar de jongens die in Monaco wonen en 120 kilometer gaan trainen op de wegen rondom Nice, dat vind ik ontoelaatbaar.”

Wellens traint inmiddels niet meer buiten

In de video liet Wellens zien hoe hij buiten trainde, samen met Jasper Stuyven. Ook gaf de Lotto Soudal-coureur aan dat hij liefst drie documenten nodig had om de weg op te mogen. De Belgische ploeg liet ondertussen aan WielerFlits weten dat Wellens inmiddels niet meer buiten traint. “De opname is gemaakt toen het nog mocht, maar uitgezonden toen het niet meer mocht”, verduidelijk woordvoerder Philippe Maertens ons.

LOCKDOWN JOURNALS (1) – Tim Wellens https://t.co/zijaSnRi5e Cette vidéo est une honte à l’heure actuelle ! Quelle image donnez vous @Lotto_Soudal ? Votre coureur roule impunément dehors en période de confinement. Inacceptable … toujours les memes qui méprisent les autres… — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) March 21, 2020

