Lotto Soudal onderzoekt renners op mogelijke antilichamen van coronavirus zaterdag 16 mei 2020 om 08:45

Lotto Soudal heeft enkele renners laten testen of ze besmet zijn geweest met het coronavirus. Het virus heeft mogelijk effect op de werking van het hart, dus wil de ploeg alle risico’s uit de weg gaan.

De renners zijn onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen, die aantonen of ze besmet zijn geweest met het coronavirus. De tests zijn gisteren gedaan in het Gentse Energy Lab, meldt Het Nieuwsblad. “Uit voorzorg onderwerpen wij elke renner met antilichamen in zijn lijf aan een extra cardiovasculair onderzoek. Renners zijn topsporters en vergen veel van hun lichaam. We willen elk risico vermijden”, licht ploegarts Jens De Decker toe.

De Decker laat nog weten dat alle renners die ze tot nu toe hebben onderzocht, negatief hebben getest.