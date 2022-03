Lotto Soudal met Vermeersch, Campenaerts en De Lie in Nokere Koerse

Lotto Soudal verschijnt woensdag met verschillende opties aan de start van Nokere Koerse. Om koers te maken rekent de ploeg op Florian Vermeersch en Victor Campenaerts. Als de wedstrijd uitdraait op een sprint, is Arnaud De Lie het speerpunt.

Voor Campenaerts wordt Nokere Koerse zijn eerste wedstrijd sinds Strade Bianche. Na een korte herstelperiode na een val in de Toscaanse eendaagse, is de houder van het werelduurrecord weer fit genoeg om zijn plaats in het peloton in te nemen. Hij was dit seizoen al vijfde in de Omloop en zesde in Le Samyn. Vermeersch, afgelopen jaar tweede in Parijs-Roubaix, reist een dag na Nokere Koerse naar Italië om mee te doen aan Milaan-San Remo. Arnaud De Lie won in zijn eerste jaar als beroepsrenner al de Trofeo Playa de Palma-Palma en de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré.

“Het parcours is opnieuw iets lastiger geworden met de toevoeging van enkele kasseistroken. Er is dan ook genoeg ruimte om aan te vallen met onder meer Florian en Victor”, laat sportdirecteur Nikolas Maes weten op de ploegwebsite. “Met Arnaud hebben we ook een snelle man achter de hand, die dit seizoen al heeft bewezen een sprint te kunnen winnen.”

Selectie Lotto Soudal voor Nokere Koerse (16 maart)

Cedric Beullens

Victor Campenaerts

Thomas De Gendt

Arnaud De Lie

Sébastien Grignard

Michael Schwarzmann

Florian Vermeersch

Ook vrijdag in de Bredene Koksijde Classic rekent Lotto Soudal op Campenaerts en De Lie. “In de Bredene Koksijde Classic wordt het vooral oppassen voor de wind. Tijdens de passage in het Heuvelland en ook erna kan het peloton in verschillende stukken scheuren, maar de vraag is of er genoeg organisatie komt om de boel draaiende te houden. Ongetwijfeld zal de heuvelzone voor schifting zorgen en het wordt dan ook zaak om aandachtig te koersen. Als het dan toch tot een sprint zou komen, schuiven we Arnaud De Lie naar voor”, aldus Maes.

Selectie Lotto Soudal voor Bredene Koksijde Classic (18 maart)

Cedric Beullens

Victor Campenaerts

Arnaud De Lie

Sébastien Grignard

Michael Schwarzmann

Rüdiger Selig