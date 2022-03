Lotto Soudal met mix van vrijbuiters en klimmers naar Parijs-Nice

Lotto Soudal verschijnt zondag met een mix van vrijbuiters en klimmers aan de start van Parijs-Nice. Harm Vanhoucke en Steff Cras krijgen de vrijheid om voor een goed klassement te gaan, alle andere renners mogen proberen koers te maken.

Vanhoucke greep een jaar geleden net naast de top tien in het algemeen klassement van Parijs-Nice en eindigde als elfde. “Maar zonder die lekke band in de tijdrit was het een top 10-notering geweest”, is ploegleider Maxime Monfort overtuigd. Hij heeft wederom verwachtingen van de 24-jarige klimmer. “Harm heeft vorig weekend in de Ardèche aangetoond opnieuw in vorm te zijn en mag ook dit jaar een goed klassement ambiëren.”

Dat geldt ook voor Cras. De 26-jarige renner reed in de nieuwe Spaanse gravelwedstrijd Clásica Jaén Paraiso Interior naar een knappe achtste plaats en werd vervolgens twintigste in de Ronde van Andalusië. Daarna verscheen hij ook aan de start van de Faun-Ardèche Classic en de Drôme Classic in het Franse openingsweekend. “We geven Harm en Steff alle vrijheid en steun om een mooie eindnotering neer te zetten”, aldus Monfort.

Omdat de ploeg geen sprinter aan boord heeft, verplicht het team zichzelf volop voor de aanval te kiezen. “Daarom bevat onze selectie ook vooral renners die bijna iedere dag de koers kunnen kleuren. Dan denk ik aan Gilbert, De Gendt, Holmes maar evengoed aan Grignard en Frison”, gaat de ploegleider verder. “Ritwinst zou schitterend zijn, maar ik wil eerst en vooral een gemotiveerde groep zien die iedere dag offensief koerst en er alles aan doet om een zege te bemachtigen.”

Selectie Lotto Soudal voor Parijs-Nice (6-13 maart)

Steff Cras

Thomas De Gendt

Frederik Frison

Philippe Gilbert

Sébastien Grignard

Matthew Holmes

Harm Vanhoucke