Lotto Soudal met John Degenkolb en Kobe Goossens naar Ronde van Zwitserland

Lotto Soudal heeft de selectie voor de Ronde van Zwitserland bekendgemaakt. De Belgische WorldTour-ploeg staat aanstaande zondag met onder meer John Degenkolb en Kobe Goossens aan het vertrek.

Voor de 25-jarige Goossens is het zijn rentree in koers, nadat hij in de twaalfde etappe van de Giro d’Italia moest opgeven. De Belg won eerder dit jaar al het bergklassement in de Ronde van Romandië.

Naast Degenkolb en Goossens staan ook Filippo Conca, Viktor Verschaeve, Maxim Van Gils, Florian Vermeersch en Andreas Kron aan de start. Laatste naam zegevierde in maart al in de openingsrit van de Ronde van Catalonië.

Lotto Soudal voor Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Filippo Conca

John Degenkolb

Kobe Goossens

Andreas Kron

Viktor Verschaeve

Maxim Van Gils

Florian Vermeersch