Lotto Soudal met Gilbert en Wellens in Luik-Bastenaken-Luik

Tim Wellens en Philippe Gilbert staan zondag namens Lotto Soudal aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Gilbert is nog altijd de laatste Belgische winnaar van La Doyenne. Wellens koos in de voorbije heuvelklassiekers meermaals voor de aanval.

Gilbert, die zondag zijn tweede koers zal betwisten na een korte rustperiode, was exact tien jaar geleden de beste in zijn thuisklassieker. In zijn wonderjaar 2011 bleek hij te sterk voor de gebroeders Fränk en Andy Schleck. De 38-jarige Waal is dit jaar echter niet meer dan een outsider, net als zijn ploegmaat Wellens.

Verder is het uitkijken naar Sébastien Grignard, Harm Vanhoucke, Tosh Van der Sande en Sylvain Moniquet. Van der Sande is de laatste weken goed op dreef, met als uitschieter een tiende plek in de Amstel Gold Race. Moniquet (23) maakte als vroege vluchter dan weer een sterke indruk in de Waalse Pijl. De ervaren Pool Tomasz Marczyński is de enige niet-Belg in de selectie.

We spraken eerder deze week uitgebreid met Tosh Van der Sande, zonder meer de meest constante renner van Lotto Soudal tijdens de voorjaarsklassiekers.

Selectie Lotto Soudal voor Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Philippe Gilbert

Sébastien Grignard

Tomasz Marczyński

Sylvain Moniquet

Tosh Van der Sande

Harm Vanhoucke

Tim Wellens