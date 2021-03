Lotto Soudal met Gilbert en Degenkolb naar Parijs-Nice

Lotto Soudal heeft de ploeg bekendgemaakt die zondag aan de start staat van Parijs-Nice. Met Philippe Gilbert en John Degenkolb heeft het team de nummers vijf en zeven van Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn aan het vertrek.

Gilbert en Degenkolb willen in Parijs-Nice hun vorm verder aanscherpen richting de klassiekers, net als de pas 21-jarige Florian Vermeersch. Gilbert begon zijn seizoen in de GP La Marseillaise en werd daarna elfde in het eindklassement van de Ster van Bessèges. Afgelopen zaterdag was de 38-jarige renner nog vijfde in de eindsprint van Omloop Het Nieuwsblad. Ook Degenkolb was van de partij in de GP Marseillaise en de Ster van Bessèges, maar reed in het Openingsweekend Kuurne-Brussel-Kuurne. Vervolgens was hij zevende in Le Samyn.

Lotto Soudal heeft echter meer ijzers in het vuur voor de Koers naar de zon. Zo liet Stefano Oldani zich al zien in de Ster van Bessèges, was Harm Vanhoucke in de UAE Tour vijfde in de bergetappe naar Jebel Hafeet en toonde Thomas De Gendt zich eveneens in de Arabische Emiraten. Voor de zevende naam in de selectie, Kobe Goossens, wordt dit na Le Samyn pas zijn tweede optreden dit seizoen. Parijs-Nice begint zondag in Saint-Cyr-l’École. Zeven dagen later wordt gefinisht op de Promenades des Anglais in Nice.

Lotto Soudal voor Parijs-Nice 2021

John Degenkolb

Thomas De Gendt

Philippe Gilbert

Kobe Goossens

Stefano Oldani

Harm Vanhoucke

Florian Vermeersch