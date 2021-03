Lotto Soudal met Gilbert en Degenkolb in E3, BORA-hansgrohe rond Politt

Lotto Soudal rekent vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic op twee kopmannen. De Belgische formatie stuurt Philippe Gilbert en John Degenkolb naar de Vlaamse kasseiklassieker. Bij BORA-hansgrohe is de ploeg gebouwd rond Nils Politt.

Philippe Gilbert stond al zeven keer aan de start van de E3 Prijs. In 2017 en 2018 eindigde hij als tweede, eerst achter Greg Van Avermaet en daarna achter Niki Terpstra. Zijn medekopman John Degenkolb stond in zeven eerdere deelnames nog nooit op het podium in Harelbeke. Zijn beste uitslag is een zesde plek in 2012.

BORA-hansgrohe start zonder kopman Peter Sagan, die in de Ronde van Catalonië actief is. Nils Politt krijgt daardoor de kans, hij werd twee jaar geleden nog zesde in de E3 Classic. Normaliter zou ook Lukas Pöstlberger starten, maar hij ontbreekt. Matthews Walls vervangt hem.

Selectie Lotto Soudal voor de E3 Saxo Bank Classic 2021 (26 maart)

Jasper De Buyst

John Degenkolb

Philippe Gilbert

Frederik Frison

Stefano Oldani

Brent Van Moer

Florian Vermeersch

Selectie BORA-hansgrohe voor de E3 Saxo Bank Classic 2021 (26 maart)

Maciej Bodnar

Marcus Burghardt

Patrick Gamper

Daniel Oss

Nils Politt

Juraj Sagan

Matthew Walls