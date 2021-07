Lotto Soudal hevelt belofte Arnaud De Lie over naar profploeg

Arnaud De Lie maakt komende winter de stap van de opleidingsploeg van Lotto Soudal naar het WorldTeam. Als neoprof tekende de 19-jarige renner uit Belgisch Luxemburg, die zichzelf vooral als een klassieke renner ziet, een overeenkomst voor twee seizoenen.

“Voor mij is dit meer dan een droom die uitkomt. Bij aanvang van het seizoen wist ik door de coronasituatie niet eens wat 2021 zou brengen. Ik heb Lotto Soudal blijkbaar toch kunnen overtuigen”, zo vertelde De Lie via zijn ploeg. Door de omstandigheden begon de jonge renner zijn eerste seizoen bij de beloften heel laat, maar in zijn allereerste wedstrijd – meteen tussen de profs – stond hij na afloop van de GP Vermarc samen op het podium met Álvaro Hodeg.

Daarna vertrok De Lie naar de Giro d’Italia voor beloften, waar hij drie keer in de top-10 eindigde. Afgelopen weekend soleerde hij nog naar de overwinning in de GP Color Code in Bassenge, de eerste wedstrijd van de U23 Road Series. “Meerdere ploegen toonden interesse, maar ik heb heel bewust voor Lotto Soudal gekozen. Zij hebben mij uiteindelijk de kans gegeven goed ondersteund de beloftecategorie aan te vatten.”

Ploegmanager John Lelangue van Lotto Soudal ziet in De Lie een groot talent. “We zullen zuinig met hem omspringen. Stap voor stap, zoals we met al onze jongeren doen. We hebben er inmiddels veel, maar alles past in een weldoordacht project. We bouwen aan de toekomst en in 2021 hebben onze jongeren zich al goed laten zien. Ook Arnaud zal ons niet teleurstellen. Wij rekenen op hem maar hij mag vooral ook op ons rekenen.”