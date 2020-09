Lotto Soudal haalt met Vervloesem en Moniquet nog twee beloftes maandag 21 september 2020 om 19:43

De verjongingskuur van Lotto Soudal zet door. Het team haalt de Belgische beloftes Xandres Vervloesem (20) en Sylvain Moniquet (22) naar de WorldTour. Beide renners staan te boek als goede klimmers en reden afgelopen week een sterke Ronde de l’Isard in Frankrijk.

Vervloesem komt over van de eigen opleidingsploeg van Lotto Soudal. Hij wist zondag het eindklassement in de Ronde de l’Isard te winnen door zijn landgenoot Moniquet, die uitkwam voor de U23-ploeg van Groupama-FDJ, uit de leiderstrui te rijden.

De 20-jarige Vervloesem zegt aangenaam verrast te zijn met zijn transfer. “Van in mijn juniorestijd wist ik wel dat ik een zekere aanleg had voor het klimwerk, maar als belofte was dit hier pas mijn tweede echte wedstrijd in het hooggebergte”, zegt hij. “Deze prestigieuze beloftenrittenkoers winnen geeft wel een stevige boost aan mijn zelfvertrouwen en het is ook een mooie binnenkomer bij mijn nieuwe ploeg. Lotto Soudal wilde me al eerder, nog voor de Ronde de l’Isard, op basis van mijn labo-testresultaten. Nu is dat er in de wedstrijd ook uitgekomen.”

Moniquet is blij dat hij nu alsnog de stap naar de WorldTour kan maken. “Na mijn derde jaar als U23 had ik de kans om over te stappen naar een UCI Pro Team”, zegt hij. “Maar ik verkoos een jaartje langer te wachten, hopende dat een WorldTeam interesse zou vertonen en dat is de afgelopen weken gebeurd. Ik ben klaar voor deze nieuwe stap en ben bereid te werken voor de grote kanonnen in de ploeg. Mijn tijd komt later nog wel.”

Onrust

De verjongingskuur van Lotto Soudal zorgt voor onrust binnen de ploeg. Eerder haalde de ploeg al drie renners die jonger zijn dan 23 en door de komst van Vervloesem en Moniquet is nu de helft van de bevestigde kern voor 2021 jonger dan 23 jaar. Daardoor zitten zeker tien huidige renners in de wachtkamer, onwetend of ze hun contract wel of niet kunnen verlengen.