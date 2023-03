Lotto Dstny zonder zieke Cedric Beullens in Ronde van Vlaanderen

Lotto Dstny heeft twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen nog een wijziging moeten doorvoeren in de selectie. Cedric Beullens heeft door ziekte forfait moeten geven. Zijn vervanger is landgenoot Sébastien Grignard.

De ploeg van Lotto Dstny herbergt geen grote favorieten voor Vlaanderens Mooiste van zondag. Wel hebben Frederik Frison en Florian Vermeersch de afgelopen weken sterke voorjaarskoersen gereden. Zij zijn dan ook van de partij, net als sprinter Caleb Ewan. Jongeling Arnaud De Lie is, zoals verwacht, buiten de ploeg gelaten.

Jasper De Buyst, Brent Van Moer en Arjen Livyns maken de selectie van Lotto Dstny compleet voor de Ronde van Vlaanderen.

Bij Q36.5 doen ze het zonder Belgische inbreng. Tom De Vriendt stond nog wel op de voorlopige lijst, maar hij zal niet meedoen zondag. Jack Bauer is de meest in het oog springende naam bij het Zwitserse ProTeam.

