dinsdag 22 augustus 2023 om 15:25

Lotto Dstny over ontslag Allan Davis: “We hebben een lijn waar we niet van afwijken”

Lotto Dstny heeft middels een korte verklaring gereageerd op het ontslag van ploegleider Allan Davis. De Australische ex-prof, die als ploegleider in dienst was bij de Belgische formatie, raakte eind juni in opspraak nadat een vrouw hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. “Een verdere samenwerking was onmogelijk.”

Lotto Dstny liet de 42-jarige Davis al buiten de Tour de France-kern naar aanleiding van het voorval. De vrouw beschuldigde Davis van het sturen van ongewenste berichten op social media en bracht daar screenshots van naar buiten. “Het is een persoonlijke zaak. Dit heeft niets te maken met Lotto Dstny. We willen niet dat privézaken worden vermengd met ploegzaken”, reageerde de ploeg destijds bij Het Nieuwsblad.

“Zonder in te gaan op de details is beslist om niet langer met Allan samen te werken”, geeft CEO Stéphane Heulot nu tekst en uitleg. “Lotto Dstny heeft zijn eigen normen en waarden die we dagelijks in ons beleid en in het team hanteren. We hebben een lijn waar we niet van afwijken en we verlangen dat onze medewerkers zich daar aan houden. We geven prioriteit aan het welzijn en de integriteit van ons team en een samenwerking was daarom verder onmogelijk.”

Davis was ploegleider bij Lotto Dstny sinds 2022. In die functie hield hij zich vooral bezig met de sprinters en zijn landgenoot Caleb Ewan in het bijzonder. In de tussentijd nemen de andere ploegleiders de taken van Allan Davis op zich en wordt gezocht naar een oplossing voor volgend seizoen.