dinsdag 22 augustus 2023 om 09:11

Lotto Dstny ontslaat van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde Allan Davis

Allan Davis is ontslagen bij Lotto Dstny. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De Australische ex-prof, die als ploegleider in dienst was bij de Belgische ploeg, raakte eind juni in opspraak nadat een vrouw hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Het nieuws van zijn ontslag is ook aan WielerFlits bevestigd.

Lotto Dstny liet de 42-jarige Davis al buiten de Tour de France-kern naar aanleiding van het voorval. De vrouw beschuldigde Davis van het sturen van ongewenste berichten op social media en bracht daar screenshots van naar buiten. “Het is een persoonlijke zaak. Dit heeft niets te maken met Lotto Dstny. We willen niet dat privézaken worden vermengd met ploegzaken”, reageerde de ploeg destijds bij Het Nieuwsblad.

Davis was ploegleider bij Lotto Dstny sinds 2022. In die functie hield hij zich vooral bezig met de sprinters en zijn landgenoot Caleb Ewan in het bijzonder. Laatstgenoemde behaalt de laatste seizoenen niet het gewenste niveau en lijkt, ondanks een doorlopend contract tot eind 2024, op weg naar de uitgang bij Lotto Dstny. Teammanager Stéphane Heulot liet tijdens de Tour de France aan WielerFlits weten dat ze de Australiër niet aan zijn doorlopende contract zullen houden.